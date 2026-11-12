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НовостиВ мире12 ноября 2026 16:48

Ушаков: Россия готова вместе с США обсуждать европейскую безопасность, идеи есть

В России отметили готовность обсуждения европейской безопасности с США
Вениамин ЗАХАРОВ
Ушаков: Россия готова вместе с США обсуждать европейскую безопасность, идеи есть

Ушаков: Россия готова вместе с США обсуждать европейскую безопасность, идеи есть

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация в тандеме с Соединенными Штатами готова немедленно приступить к обсуждению предложений по европейской безопасности. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге с журналистами.

По его словам, у Москвы есть свежие соображения по европейской безопасности.

Также он сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат обсуждение урегулирования конфликта на Украине на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС, который состоится в Китае.