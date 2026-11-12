Ушаков анонсировал встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат обсуждать украинское урегулирование на планируемой двусторонней встрече на полях саммита АТЭС. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Ушакова, на прошедшей встрече с Уиткоффом и Кушнером отдельно затрагивалась тема поведения Владимира Зеленского и его «приветов» в адрес Трампа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут провести двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Китае. Также в Кремле сообщали о подготовке трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая.