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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:48

Ушаков анонсировал встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Ушаков сообщил, что Путин обсудит тему Украины с Трампом на двусторонней встрече на саммите АТЭС
Семен ЗИМИН
Ушаков анонсировал встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Ушаков анонсировал встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат обсуждать украинское урегулирование на планируемой двусторонней встрече на полях саммита АТЭС. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Ушакова, на прошедшей встрече с Уиткоффом и Кушнером отдельно затрагивалась тема поведения Владимира Зеленского и его «приветов» в адрес Трампа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут провести двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Китае. Также в Кремле сообщали о подготовке трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая.