Путин: ИИ можно использовать для объективного судейства в спорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для объективного судейства в спорте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

«В спорте много таких моментов, когда искусственный интеллект может прийти на помощь судейству - объективному судейству», - подчеркнул глава государства.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин предложил вынести на обсуждение снятие санкций, в частности, с отечественных спортсменов. По словам российского лидера, атлеты из РФ должны снова выступать не только на отечественных и азиатских соревнованиях, но и на западных, а также на Олимпиадах.

Путин также осудил ограничения со стороны Запада на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. По словам президента, это является нарушением прав и принципов демократии.