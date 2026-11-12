Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 17:01

Путин: ИИ можно использовать для объективного судейства в спорте

Владимир Путин призвал использовать технологии ИИ для объективного судейства в спорте
Мария МАМАЕВА
Путин: ИИ можно использовать для объективного судейства в спорте

Путин: ИИ можно использовать для объективного судейства в спорте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для объективного судейства в спорте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

«В спорте много таких моментов, когда искусственный интеллект может прийти на помощь судейству - объективному судейству», - подчеркнул глава государства.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин предложил вынести на обсуждение снятие санкций, в частности, с отечественных спортсменов. По словам российского лидера, атлеты из РФ должны снова выступать не только на отечественных и азиатских соревнованиях, но и на западных, а также на Олимпиадах.

Путин также осудил ограничения со стороны Запада на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. По словам президента, это является нарушением прав и принципов демократии.