Макрон взбесился из-за свободы слова: президенту не понравилось, что СМИ освещают неуважение французов к нему

Le Point: Макрона взбесили показанные в телеэфире оскорбления в его адрес Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение по поводу того, что французское телевидение дважды транслировало оскорбительные высказывания в его адрес, сообщает издание Le Point.

Первый инцидент произошел 6 октября, когда в эфире France 2 был показан крупным планом плакат с нецензурной надписью, направленной против Макрона и его жены Брижит. 7 ноября в прямом эфире появился восьмилетний мальчик, использовавший нецензурные выражения в адрес президента во время демонстрации.

В Елисейском дворце выразили недовольство из-за того, что государственное телевидение транслирует оскорбления в адрес президента. По данным источника, чета Макронов уже более месяца ожидает извинений от телеканала, хотя это - прямое следствие "свободы слова", одной из так называемых "европейских ценностей". Издание отмечает, что после второго случая недовольство Макрона лишь возросло.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Макрон точно так же обиделся на тех, кто называл его жену "мужчиной". Дошло до судебных разбирательств.