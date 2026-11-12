Путин назвал чушью требования раз в три года подтверждать разряд кандидата в МС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал чушью требования раз в три года подтверждать разряд кандидата в мастера спорта. Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Сейчас действует такое правило? Чушь какая-то!» - высказался Путин.

На объяснение о том, что не подтвержденное в течение трех лет звание кандидата в МС уходит, президент возмутился такой инициативе. Он также призвал отменить это правило.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для объективного судейства в спорте.

Президент также предложил вынести на обсуждение снятие санкций с отечественных спортсменов. Путин подчеркнул, что атлеты из России должны снова выступать не только на соревнованиях внутри страны и в Азии, но и на западных состязаниях.