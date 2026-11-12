В детских лагерях Смоленской области в 2026 году отдохнули более 18,7 тысяч ребят

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области

В 2026 году в Смоленской области работала 191 организация отдыха детей и их оздоровления. Это лагеря дневного пребывания, стационарные и палаточные лагеря. В детских лагерях отдохнули более тысячи ребят из семей участников специальной военной операции, 3,7 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и более 360 детей с ограничениями по здоровью. Впервые распахнул свои двери детский оздоровительный центр патриотического воспитания " Орлёнок" в живописном месте Смоленска.

Кроме того, в лагерях прошли 17 профильных смен, участниками которых стали более 2-х тысяч ребят.

Большое внимание уделяется организации досуга за пределами стационарных лагерей. Различными формами летнего отдыха было охвачено почти 50 тысяч детей. Самыми востребованными среди этих форм стали походы, экскурсии, спортивные мероприятия и фестивали.

"Продолжаем совершенствовать систему организации детского отдыха. Смоленская область подключена к единому цифровому сервису на портале Госуслуг. Уже сейчас родители могут подать заявление на отдых и оздоровление детей в круглогодичных лагерях через сервис «Подбор детского лагеря». Кроме того, родители могут получить электронный сертификат, средства которого направляются на приобретение путевки", -отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.