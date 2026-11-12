Путин: Получение виз в США российскими спортсменами будет проработано МИД РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Получение виз в США российскими спортсменами будет проработано по линии Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

С этой просьбой к Путину обратился президент паралимпийского движения РФ Павел Рожков. Он сообщил, что российские спортсмены могут получить неиммиграционную визу в США в посольстве в Астане, однако ездить туда большими делегациями достаточно проблематично.

Глава государства пообещал, что получение виз в Москве будет проработано, в том числе, для олимпийцев и паралимпийцев из России.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назвал чушью требования раз в три года подтверждать разряд кандидата в мастера спорта. Президент также предложил обсудить снятие санкций Запада с отечественных спортсменов.