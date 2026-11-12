В Москве наградили создателей детского контента: как прошла церемония вручения премии «Хлопушка»

Вечер открыл народный артист России Александр Олешко Фото: Евгения ГУСЕВА.

В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла первая церемония вручения премии «Хлопушка» — единственной в России награды для создателей детского и подросткового контента, от крупных студий до независимых блогеров.

Вечер открыл народный артист России Александр Олешко: он поздравил гостей с Днём народного единства и зачитал приветствие Карена Шахназарова. Гендиректор «Мосфильма» назвал символичным проведение церемонии на легендарной студии, где выросло не одно поколение зрителей, и отметил, что детский зритель — самый честный.

Анна Кузнецова Фото: Евгения ГУСЕВА.

К гостям обратилась и зампред Госдумы Анна Кузнецова. По её словам, в зале собрались те, кто строит мир вокруг детей, а «Хлопушка» свела вместе два взгляда на этот мир — взрослый и детский.

Гендиректор Национального агентства развития семейного контента Алексей Покровский добавил: на премию пришло больше 200 заявок, в народном голосовании участвовали свыше 20 тысяч человек со всей страны.

В Москве впервые вручили премию детского контента «Хлопушка» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Продюсер премии Игорь Шибанов рассказал, что для телеканала «СуперГерои» участие в проекте — способ поддержать тех, кто вкладывает душу в контент для детей. Канал только что провёл ребрендинг, представив обновлённого Пикселя, а сериал с его участием выйдет в следующем году. В каждой из 12 основных номинаций назвали по два лауреата — по выбору профессионального и детского жюри.