Песков: МО будет сообщать о деталях нового обмена пленными между РФ и Украиной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Минобороны России будет сообщать о деталях обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, его "надо проработать еще".
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя итоги состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что вскоре будет объявлено о новых гуманитарных проектах.
Уиткофф отметил, что удалось обсудить не только обмен пленными между сторонами, но и другие проекты, которые пойдут на пользу людям в зоне специальной военной операции.