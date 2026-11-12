Песков: МО будет сообщать о деталях нового обмена пленными между РФ и Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Минобороны России будет сообщать о деталях обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, его "надо проработать еще".

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя итоги состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что вскоре будет объявлено о новых гуманитарных проектах.

Уиткофф отметил, что удалось обсудить не только обмен пленными между сторонами, но и другие проекты, которые пойдут на пользу людям в зоне специальной военной операции.