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НовостиПолитика12 ноября 2026 18:17

Песков: МО будет сообщать о деталях нового обмена пленными между РФ и Украиной

В Кремле раскрыли детали будущих обменов пленными между Россией и Украиной
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков: МО будет сообщать о деталях нового обмена пленными между РФ и Украиной

Песков: МО будет сообщать о деталях нового обмена пленными между РФ и Украиной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Минобороны России будет сообщать о деталях обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, его "надо проработать еще".

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя итоги состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что вскоре будет объявлено о новых гуманитарных проектах.

Уиткофф отметил, что удалось обсудить не только обмен пленными между сторонами, но и другие проекты, которые пойдут на пользу людям в зоне специальной военной операции.