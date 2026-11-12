Международный форум «Армия» не будет проводиться в 2027 году

Форум «Армия» является главным выставочным мероприятием Министерства обороны РФ, которое проводится ежегодно с 2015 года Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Международный военно-технический форум «Армия» не будет проводиться в текущем году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов.

«Позиции, касающиеся Международного салона вертолетной техники и авиационных систем и Международного военно-технического форума «Армия-2027» исключить» - сообщается в постановлении кабмина.

Ранее проведение мероприятия было предусмотрено перечнем правительства России с международными оборонными выставками на период 2026–2027 годов. Форум «Армия» также был включен в программу на 2027 год наряду с выставкой продукции предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Форум «Армия» является главным выставочным мероприятием Министерства обороны РФ, которое проводится ежегодно с 2015 года в парке «Патриот». Последний раз форум проводился в С 11 по 14 августа в 2025 году.