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НовостиЗдоровье12 ноября 2026 18:44

Названа безопасная ежедневная норма грибов

Гастроэнтеролог Леденева призвала съедать не больше 150 граммов грибов в день
Валентина БРЫКАЛИНА
Гастроэнтеролог Леденева призвала съедать не больше 150 граммов грибов в день

Гастроэнтеролог Леденева призвала съедать не больше 150 граммов грибов в день

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Здоровому взрослому человеку можно каждый день съедать не более 150 г приготовленных грибов. Об этом "Газете.Ru" сообщила гастроэнтеролог Екатерина Леденева.

"Грибы можно включать в рацион ежедневно, если человек хорошо их переносит и речь идет о качественных культивируемых видах — шампиньонах, вешенках, шиитаке", - сказала она.

Специалист отметила, что необходимость есть каждый день грибы отсутствует, так как питание должно оставаться разнообразным. Они не могут полноценно заменить мясо, рыбу, яйца или бобовые. По ее словам, разумной порцией для здорового взрослого человека можно считать примерно 80–150 г готовых грибов в день.

RT рассказал, что нарушение технологии приготовления домашней консервации может привести к ботулизму и кишечным инфекциям. Бактерии, вырабатывающие ботулотоксин, могут размножаться без кислорода.