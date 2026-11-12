Четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета в Турции Фото: REUTERS.

В Турции в результате крушения военного вертолета погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

«Вертолет S-70 потерпел крушение в Малатье <...>, погибли четверо наших военнослужащих, находившиеся на борту», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в провинции Малатья на юго-востоке Турции, вблизи базы командования военно-воздушных сил государства. После падения на месте ЧП также произошел взрыв. Причина крушения воздушного судна пока не установлена, выясняются детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Боснии и Герцеговине разбился вертолет миротворческой миссии Евросоюза. В результате инцидента погибли три человека. По факту произошедшего было начато расследование, причины падения вертолета уточняются.