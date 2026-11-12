Биолог Петров призвал не кормить птиц хлебом и жареными семечками Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Люди, пытаясь спасти птиц в холода от голода, нередко дают пернатым опасный для них рацион, который может их погубить. Об этом aif.ru рассказал биолог Максим Петров.

По его словам, главное заблуждение зимней подкормки заключается в том, что птицы якобы едят все, что дадут.

"На деле ржаной и свежий пшеничный хлеб провоцирует у пернатых брожение и расстройство пищеварения, а для создания весом в пару десятков граммов это приговор", - сказал он.

Специалист отметил, что также не следует давать птицам соленое сало, обжаренные семечки и сдобную выпечку. Их организм не в состоянии вывести соль и сахар.

Телеканал "Царьград" сообщил, что идеальным кормом для синиц может быть что-то сырое, несоленое и высококалорийное, требующее минимальной обработки: сырые несоленые семечки подсолнечника, несоленое сало, говяжий жир, шарики, изготовленные из смеси семян и жира.