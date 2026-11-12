Россиянам разрешили есть чипсы и сладости, но с одним условием

Диетолог Гончар призвала есть чипсы и сладости строго в первой половине дня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Чипсы, выпечка или сладости лучше всего есть до обеда. Об этом "Ленте.ру" рассказала диетолог Виктория Гончар.

По ее словам, употребление такого рода продуктов особенно вредно по вечерам, поскольку организм запускает накопительный инсулиновый эффект.

"Мы отправляемся спать и толстеть, а не спать и худеть", — пояснила она.

Врач отметила, что если человек не готов полностью отказаться от чипсов или выпечки, то употреблять их нужно строго в первой половине дня — максимум до 14:00 часов, так как в это время метаболизм максимально активен и полученные калории успеют израсходоваться.

RT сообщил, что орехи, мясные чипсы, свежие овощи и домашние сухарики могут стать альтернативой картофельным чипсам. Кроме того, вариантом перекуса может оказаться и соленая рыба, но здесь важно учитывать общее количество соли в рационе.