Фото: Пресс-служба МИМФ

В Москве завершился второй день индустриального медиафорума МИМФ-2026 «Культурный код: взгляд медиа». Мероприятие проходит с 11 по 13 ноября в Технопарке НТВ. Мероприятие призвано объединить крупнейшие медиагруппы, интернет-провайдеров, операторов платного ТВ, стриминговые платформы, разработчиков инновационных решений и других представителей в области медиаиндустрии.

Одной из ключевых тем МИМФ-2026 стало создание и дистрибуция контента, который производится при государственной поддержке. Обсуждались правила создания распространения и монетизации контента, созданного при содействии Минкультуры, Фонда кино и других структур.

Фото: Пресс-служба МИМФ

Также на полях мероприятия обсудили роль медиаиндустрии в продвижении локальной культуры и использование технологий ИИ в процессе персонализации культурного опыта. Затрагивались и темы передачи культурного наследия РФ молодому поколению.

Перед посетителями МИМФ-2026 выступил целый ряд экспертов, включая руководителя департамента коммуникаций ПФКИ Ольгу Кудишину, гендиректора «НМГ Студия» Дмитрия Табарчука, продюсера медиаплатформы «Смотрим» Лилю Шерозию, генерального продюсера телеканала «Мульт» Татьяну Цывареву.

Фото: Пресс-служба МИМФ

На сессии форума «Медиа и локальная культура: туризм, бренды и региональные проекты» модератором выступил шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Эксперты обсудили развитие туризма впечатлений и роль медиа как инструмента продвижения, поддержку государства и блогеров в этом направлении.