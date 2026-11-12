В Москве завершился второй день индустриального медиафорума МИМФ-2026 «Культурный код: взгляд медиа». Мероприятие проходит с 11 по 13 ноября в Технопарке НТВ. Мероприятие призвано объединить крупнейшие медиагруппы, интернет-провайдеров, операторов платного ТВ, стриминговые платформы, разработчиков инновационных решений и других представителей в области медиаиндустрии.
Одной из ключевых тем МИМФ-2026 стало создание и дистрибуция контента, который производится при государственной поддержке. Обсуждались правила создания распространения и монетизации контента, созданного при содействии Минкультуры, Фонда кино и других структур.
Также на полях мероприятия обсудили роль медиаиндустрии в продвижении локальной культуры и использование технологий ИИ в процессе персонализации культурного опыта. Затрагивались и темы передачи культурного наследия РФ молодому поколению.
Перед посетителями МИМФ-2026 выступил целый ряд экспертов, включая руководителя департамента коммуникаций ПФКИ Ольгу Кудишину, гендиректора «НМГ Студия» Дмитрия Табарчука, продюсера медиаплатформы «Смотрим» Лилю Шерозию, генерального продюсера телеканала «Мульт» Татьяну Цывареву.
На сессии форума «Медиа и локальная культура: туризм, бренды и региональные проекты» модератором выступил шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Эксперты обсудили развитие туризма впечатлений и роль медиа как инструмента продвижения, поддержку государства и блогеров в этом направлении.