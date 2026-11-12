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НовостиЗдоровье12 ноября 2026 19:17

Названы ускоряющие старение кожи привычки

Косметолог Минаева: привычка сидеть в гаджетах ускоряет старение лица
Валентина БРЫКАЛИНА
Косметолог Минаева: привычка сидеть в гаджетах ускоряет старение лица Фото: globallookpress.com/Fabian Sommer

Косметолог Минаева: привычка сидеть в гаджетах ускоряет старение лица Фото: globallookpress.com/Fabian Sommer

Привычка часами сидеть в телефоне, опустив голову, приводит к старению лица. Об этом "Газете.Ru" рассказала косметолог Елизавета Минаева.

"Из-за этой привычки на шее появляются горизонтальные складки, а овал лица теряет четкость", — пояснила она.

По ее словам, основной причиной преждевременного старения кожи является отказ от солнцезащитных средств, поэтому SPF 30-50 нужен каждый день, а не только на пляже.

Специалист рекомендовала держать смартфон на уровне глаз и не забывать наносить уход и SPF на шею.

RT предупредил, что сухой воздух из-за отопления усиливает испарение влаги с поверхности кожи, а это в свою очередь приводит к пересушиванию и обострению кожных заболеваний. В этом случае помочь облегчить состояние могут увлажнители воздуха, а также поддержка организма изнутри.