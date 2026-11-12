Дегтярев рассказал, чем грозит Финляндии недопуск российских спортсменов

Дегтярев: недопуск российских спортсменов грозит Финляндии баном на 10 лет Фото: Евгения ГУСЕВА.

Недопуск российских спортсменов до международных турниров на территории Финляндии грозит стране баном на ближайшие 10 лет. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее власти Финляндии ввели новые ограничения на въезд граждан России на территорию страны. В постановлении правительства заявили, что въезд граждан РФ на территорию страны с несущественными целями, включая краткосрочную работу по визе, якобы представляют угрозу для международных отношений страны.

"Ограничения Финляндии? Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о том, что это неприемлемо и требует разъяснений от оргкомитета и местной федерации", - сказал Дегтярев.

По его словам, это грозит Финляндии переносом соревнований, если они не пустят россиян, или отменой и десятилетним баном.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о новых ограничениях на въезд в страну для граждан России.