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НовостиОбщество12 ноября 2026 19:29

Дачников предупредили об опасности ноябрьского потепления для растений

Агроном Матвеев: теплый ноябрь мешает растениям подготовиться к зиме
Валентина БРЫКАЛИНА
Агроном Матвеев: теплый ноябрь мешает растениям подготовиться к зиме

Агроном Матвеев: теплый ноябрь мешает растениям подготовиться к зиме

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В ноябре завершается вегетация растений, однако потепление способно помешать им правильно подготовиться к зимнему периоду. Об этом aif.ru рассказал агроном Ефим Матвеев.

Он пояснил, что если температура снижается постепенно, то растения успевают завершить свой рост, побеги — вызреть и одревеснеть, а питательные вещества — накопиться в тканях и корневой системе. Это поможет растению успешно перезимовать, добавил специалист.

"Теплый ноябрь может нарушить естественный процесс подготовки к зиме", - сказал он.

По его словам, при длительной температуре на уровне +5 - +10 °C, некоторые растения продолжают вегетацию, хотя световой день и сокращается. В итоге они могут оказаться не готовы к резкому похолоданию.

RT сообщил, что закон не запрещает сжигать опавшую листву на собственном участке, однако при этом надо соблюдать требования пожарной безопасности и отсутствии действующих ограничений.