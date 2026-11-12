Дачников предупредили об опасности ноябрьского потепления для растений

Агроном Матвеев: теплый ноябрь мешает растениям подготовиться к зиме Фото: Евгения ГУСЕВА.

В ноябре завершается вегетация растений, однако потепление способно помешать им правильно подготовиться к зимнему периоду. Об этом aif.ru рассказал агроном Ефим Матвеев.

Он пояснил, что если температура снижается постепенно, то растения успевают завершить свой рост, побеги — вызреть и одревеснеть, а питательные вещества — накопиться в тканях и корневой системе. Это поможет растению успешно перезимовать, добавил специалист.

"Теплый ноябрь может нарушить естественный процесс подготовки к зиме", - сказал он.

По его словам, при длительной температуре на уровне +5 - +10 °C, некоторые растения продолжают вегетацию, хотя световой день и сокращается. В итоге они могут оказаться не готовы к резкому похолоданию.

RT сообщил, что закон не запрещает сжигать опавшую листву на собственном участке, однако при этом надо соблюдать требования пожарной безопасности и отсутствии действующих ограничений.