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НовостиВ мире12 ноября 2026 19:33

Axios: SpaceX отрицает введение новых ограничений в работе Starshield на Украине

В компании SpaceX заявили, что не вносили изменений в работу системы спутниковой связи Starshield на Украине
Мария МАМАЕВА
Axios: SpaceX отрицает введение новых ограничений в работе Starshield на Украине

Axios: SpaceX отрицает введение новых ограничений в работе Starshield на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Компания SpaceX отрицает введение новых ограничений на работу системы спутниковой связи Starshield на территории Украины. Об этом сообщает портал Axios.

«Это неправда. Никаких изменений не было», - приводит источник заявление одного из представителей американской компании.

Система спутниковой связи Starshield является военной версией Starlink и используется Вооруженными силами Украины. Она включает в себя порядка 245 спутников, которые находятся на орбите.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на новые замедления Starshield на Украине. По словам бывшего комика, ВСУ столкнулись с системными ограничениями скорости спутниковой связи на уровне 161 километра в час.

По словам Зеленского, сейчас Киев пытается выяснить у американской стороны все обстоятельства, связанные с новыми ограничениями в работе.