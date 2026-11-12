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НовостиОбщество12 ноября 2026 19:38

Автоэксперт раскрыл секрет безопасного прогрева двигателя в мороз

Автоэксперт Егоров: после прогрева двигателя нельзя резко набирать скорость
Валентина БРЫКАЛИНА
Автоэксперт Егоров: после прогрева двигателя нельзя резко набирать скорость

Автоэксперт Егоров: после прогрева двигателя нельзя резко набирать скорость

Фото: Иван МАКЕЕВ.

При наступлении холодов водители прогревают свои автомобили, однако большинство современных машин не требуют длительной работы двигателя на месте. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" сообщил автоэксперт Алексей Егоров.

Он отметил, что после запуска мотора достаточно подождать около 30–60 секунд, чтобы масло начало циркулировать по системе, а затем можно плавно начинать движение.

"Самая распространенная ошибка — завести машину, оставить ее на четверть часа тарахтеть во дворе, а потом сразу поехать в обычном режиме", - сказал эксперт.

По его словам, правильнее дать двигателю немного времени после запуска и прогревать уже в движении, без резких ускорений.

KP.RU рекомендовал производить замену антифриза до наступления морозов. При этом нельзя заливать неразбавленный концентрат, надеясь, что это лучше защитит систему от разрыва при отрицательных температурах. Концентрированную жидкость нужно разбавить водой в пропорции, указанной производителем.