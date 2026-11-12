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НовостиОбщество12 ноября 2026 20:01

Названо главное правило безопасного хранения БАДов

Технолог Капитонов призвал не хранить БАДы в ванне и на кухне
Валентина БРЫКАЛИНА
Технолог Капитонов призвал не хранить БАДы в ванне и на кухне

Технолог Капитонов призвал не хранить БАДы в ванне и на кухне

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Не следует хранить БАДы в ванной комнате и на кухне, так как влажность, тепло и прямой свет влияют на стабильность некоторых компонентов. Об этом "Газете.Ru" рассказал технолог Михаил Капитонов.

"Для большинства добавок важно избегать прямого солнечного света и резких перепадов температуры. Не стоит размещать их рядом с плитой, духовкой или батарее", - сказал он.

По его словам, ванная также не лучшее место для хранения БАДов из-за повышенной влажности.

Эксперт отметил, что оптимальным местом будет закрытый шкаф вдали от окна, раковины и бытовой техники.

RT предупредил, что токсичные примеси в БАДах способны накапливаться в организме и вызывать хроническое отравление. Нежелательные эффекты добавок могут быть связаны с токсичными примесями из сырья, почвы, воды, воздуха, производственного оборудования и упаковки.