Reuters: в США обсуждают возможное отстранение главы Минторга Латника Фото: REUTERS.

Представители Белого дома обсуждают возможное отстранение Говарда Латника от должности главы Министерства торговли США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сотрудники Белого дома обсуждают, следует ли отстранить <...> Латника в свете шпионского скандала вокруг бывшего руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга», - говорится в материале.

Уточняется, что американские законодатели все чаще критикуют главу Минторга США за его решения, связанные с экспортом американских компьютерных чипов в Китай. Ранее стало известно, что администрация отказалась внести несколько десятков компаний КНР в ограничительный список в сфере торговли.

Ранее KP.RU сообщал, что Nvidia объявила об отставке главы компании Дженсена Хуанга со всех постов. Причиной стали скандалы вокруг создателя бренда, из-за которых и без того просевшие акции Nvidia рухнули еще на 14%.