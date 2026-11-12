Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 ноября 2026 19:55

Reuters: в США обсуждают возможное отстранение главы Минторга Латника

Главу Минторга США Латника могут отстранить из-за критики в его адрес в связи с решениями по экспорту чипов в Китай
Мария МАМАЕВА
Reuters: в США обсуждают возможное отстранение главы Минторга Латника

Reuters: в США обсуждают возможное отстранение главы Минторга Латника

Фото: REUTERS.

Представители Белого дома обсуждают возможное отстранение Говарда Латника от должности главы Министерства торговли США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сотрудники Белого дома обсуждают, следует ли отстранить <...> Латника в свете шпионского скандала вокруг бывшего руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга», - говорится в материале.

Уточняется, что американские законодатели все чаще критикуют главу Минторга США за его решения, связанные с экспортом американских компьютерных чипов в Китай. Ранее стало известно, что администрация отказалась внести несколько десятков компаний КНР в ограничительный список в сфере торговли.

Ранее KP.RU сообщал, что Nvidia объявила об отставке главы компании Дженсена Хуанга со всех постов. Причиной стали скандалы вокруг создателя бренда, из-за которых и без того просевшие акции Nvidia рухнули еще на 14%.