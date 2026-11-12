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НовостиЗдоровье12 ноября 2026 20:02

Россиян предупредили о вреде послеобеденного сна

Гастроэнтеролог Сухорукова: сон после еды провоцирует проблемы с ЖКТ
Валентина БРЫКАЛИНА
Гастроэнтеролог Сухорукова: сон после еды провоцирует проблемы с ЖКТ

Гастроэнтеролог Сухорукова: сон после еды провоцирует проблемы с ЖКТ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Привычка вздремнуть после еды может обернуться хроническим заболеванием пищевода. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

"Горизонтальное положение ослабляет естественный барьер между желудком и пищеводом, и содержимое легче забрасывается вверх — это ведет к изжоге, рефлюксу и со временем к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни", — отметила она.

По ее словам, в отличие от желудка, слизистая пищевода не приспособлена к длительному контакту с кислотой, в связи с этим частый рефлюкс может вызывать раздражение и воспаление.

KP.RU сообщил, что ряд продуктов может затруднить засыпание и ухудшить качество сна. Жирная пища долго переваривается и может вызвать тяжесть и рефлюкс. У некоторых людей вздутие вызывают бобовые и капуста, а острая и кислая еда усиливает изжогу.