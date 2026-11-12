Сервиз дочери императора Николая I ушел с аукциона во Франции за 321 тысячу евро

Сервиз, принадлежащий дочери российского императора Николая I, был продан на аукционе во Франции за 321 тысячу евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Aguttes.

На торгах был представлен чайно-кофейный сервиз Ольги Николаевны, изготовленный в 1840 году мастерами Карлом Иоганном Тегельстеном и Генрихом Августом Лангом. Он был сделан для ювелирной фирмы Nicholls & Plincke, которая поставляло свои изделия императорскому двору.

Изначально лот оценивался в 40-80 тысяч евро. Все предметы в сервизе выполнены из позолоченного серебра - в него входят самовар, кофейник и чайник, сахарница, молочник, большой поднос, ситечко и щипцы для сахара. Особую ценность лоту добавило то, что комплект сохранился практически в полной составляющей.

Ранее KP.RU сообщал, что на аукционе в Женеве продали сапфир из коллекции Романовых весом 197,80 карата. Изначально лот оценивался в порядка 170 млн рублей, однако камень ушел с аукциона за 411 миллионов рублей.