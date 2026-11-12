В Петербурге мужчина зарезал бывшую подругу на пороге центра помощи женщинам

В Петербурге задержан мужчина, который зарезал бывшую возлюбленную. Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Житель Петербурга зарезал девушку прямо на пороге Центра социальной помощи семье и детям. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Мужчина нанёс девушке множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, скончалась, сказано в релизе ведомства.

Подробности трагедии выяснила «КП-Петербург».

Сообщается, что мужчина и девушка ранее встречались. После того, как отношения распались, мужчина преследовал девушку, та скрывалась от него.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства с особой жестокостью.

Как 37-летний москвич в ссоре задушил бывшую жену и вывез ее тело в лес, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в Дзержинске мужчина из ревности зарезал бывшую жену у детского сада.