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НовостиВ мире12 ноября 2026 20:36

Британский принц Джордж увлекся художественным искусством: он продемонстрировал умения

Сын принцессы Уэльской впервые показал публике свой талант
Алина КОЧНЕВА
Джордж закончил этот рисунок год назад, и это, безусловно, доказательство того, что его любопытство к миру природы уже начинает расцветать

Джордж закончил этот рисунок год назад, и это, безусловно, доказательство того, что его любопытство к миру природы уже начинает расцветать

Сын принцессы Уэльской раскрывает свои способности. Принц Джордж всерьез увлекся живописью. Он продемонстрировал талант публике, создав яркий рисунок зимородка, сообщает издание Country Life.

"13-летний принц Джордж закончил этот рисунок год назад, и это, безусловно, доказательство того, что его любопытство к миру природы уже начинает расцветать", - подчеркивает автор материала.

На рисунке представлен зимородок с зелено желтым окрасом перьев. В издании отметили, что принц проявляет интерес к художественному искусству с малых лет. Он уже писал картины.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за четыре года привезли своих детей в Британию. Официальная цель визита - участие в "Играх непобеждённых". Принц Гарри желал познакомить детей с королем Карлом III.