Мать и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Пожар вспыхнул в доме на востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вечером 12 ноября на востоке Москвы произошел пожар. Возгорание зафиксировали в одной из квартир жилого дома. В результате ЧП погибли три человека. Жертвами пожара стали мать и двое детей. Так сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Возгорание случилось на улице Алтайской, дом 6. Огонь охватил личные вещи и мебель в квартире.

Пожарные в ходе операции спасли из пострадавшего дома 11 человек. Среди них - пятеро детей. Отмечается, что пожар удалось ликвидировать. Прокуратура взяла под контроль установление причин возгорания.

В Екатеринбурге 8 ноября при пожаре погибла женщина. Пламя вспыхнуло на четвертом этаже пятиэтажного дома. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы после ЧП с телефоном. Аккумулятор устройства загорелся.