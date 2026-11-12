На Украине остановилась работа крупнейшего производителя подсолнечного масла

Крупнейший производитель подсолнечного масла на Украине остановил работу. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УКЛАДОВ.

На Украине полностью остановилась работа всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга Kernel, который является крупнейшим производителем подсолнечного масла в этой стране. Об этом информирует издание Forbes Ukraine, ссылаясь на пресс-службу холдинга.

Сообщается, что остановка производства стала следствием повреждения производственных зданий, оборудования и резервуаров. В компании указали, что при работе подобные повреждения создают риски масштабных пожаров.

Агрохолдинг не обозначил сроки возобновления производства масла, однако там заявили, что будут отгружать продукцию из складских запасов.

Ранее на Украине из-за повреждений приостановил работу завод немецкой компании Kromberg & Schubert. На производстве изготавливали электрические бортовые кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche.

В сентябре сообщалось, что на Украине остановлена работа всех металлургических заводов.

Польская компания Cersanit также приняла решение о полной остановке производства на своем заводе в городе Звягель Житомирской области.