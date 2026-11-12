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НовостиПолитика12 ноября 2026 22:34

Над Волгоградом сбивают БПЛА: есть повреждения на предприятии

Возгорания произошли на предприятии в промзоне Волгограда после атаки БПЛА
Алина КОЧНЕВА
Возгорания произошли на предприятии в промзоне Волгограда после атаки БПЛА

Возгорания произошли на предприятии в промзоне Волгограда после атаки БПЛА

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В Волгоградской области отражают налет украинских беспилотников. Воздушные цели сбиты, в том числе, в региональном центре. В результате на предприятии в промзоне Волгограда произошли возгорания. Пострадавших нет. Так проинформировал в "Макс" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сообщается, что дроны нацелены на несколько объектов в регионе. На места падения обломков прибыли спецслужбы. Повреждений жилых домов нет.

"Зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 ноября Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Беспилотники были ликвидированы в небе над Каменском-Шахтинском и Чертковским районом. Пострадавших нет.