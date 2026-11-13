Световой меч Дарта Вейдера побил рекорд по стоимости коллекционных предметов из «Звёздных войн» вот за сколько его продали

Световой меч Дарта Вейдера продали почти за 5 млн долларов. Фото: кадр из фильма.

Световой меч Дарта Вейдера продали с аукциона в США за рекордную сумму. Торги проводил аукционный дом Heritage Auctions.

«Световой меч Дарта Вейдера… был продан за 4,875 миллиона долларов. Это стало мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со "Звездными войнами"», - сказано в релизе аукционного дома.

Меч использовался при съёмке двух фильмов из серии «Звёздные войны». Это «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Предметы, использовавшиеся при съёмках популярных фильмов, часто уходят с молотка за бешеные деньги.

Ранее дверь из «Титаника» продали на аукционе за 719 тысяч долларов.

Также сообщалось, что дом из фильмов «Один дома» продали за 5,5 млн долларов.

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