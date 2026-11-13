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НовостиПолитика13 ноября 2026 0:43

Дома, склады и машины: в Ростове зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

Возгорания возникли в Ростове-на-Дону в результате ночной атаки
Алина КОЧНЕВА
Возгорания возникли в Ростове-на-Дону в результате ночной атаки

Возгорания возникли в Ростове-на-Дону в результате ночной атаки

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ростов-на-Дону подвергся беспилотной атаке. В результате в городе возникли возгорания. В том числе, повреждения зафиксировали в домах и на складах. Так сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в "Макс".

По его словам, в Октябрьском районе повреждены окна в 5-этажном доме. Жители эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. В Советском районе города повреждено производственное помещение. В результате возникло возгорание.

"В Азовском районе в хуторе Колузаево в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, двери, остекление в 4 частных домах, в одном из них повреждена газовая труба. В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м", - оповестил Юрий Слюсарь.

Над Московским регионом ночью отражают массированную атаку беспилотников. За несколько часов силы ПВО ликвидировали 72 БПЛА на подлете к столице.