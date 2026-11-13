"Хотят продолжать борьбу": прокуратура в США отозвала предложение к взобравшимся на небоскреб руферам

В США отказались от сделки по подъему руферов из России на Эмпайр-стейт Фото: REUTERS.

Прокуратура в США решила отозвать предложение по снисходительной сделке с российскими руферами Сергеем Кузнецовым и Ангелиной Николау. Это дело будет рассматриваться в обычном порядке. При этом прокуратура сама предлагала выгодную сделку по инциденту с восхождением руферов на Эмпайр-стейт-билдинг. Подробности привел адвокат пары Ноэм Биэл в ходе общения с журналистами.

По его данным, американская прокуратура в последний момент отказалась заключать соглашение. Эта сделка предусматривала наказание руферам в виде общественных работ. Теперь Сергею Кузнецову и Ангелине Николау грозит тюремный срок. Их также могут депортировать в Россию.

"Прокуратура позвонила нам и предложила сделку с признанием вины по правонарушению небольшой тяжести. Прошлой ночью мы получили электронное письмо от офиса прокуратуры, в котором говорится, что они больше не предлагают сделку с правонарушением небольшой тяжести, и вместо этого хотят продолжать дело с обвинениями в тяжких преступлениях", - оповестил Ноэм Биэл.

Адвокат считает, что прокуратура намерена "продолжать борьбу по этому делу". Следующее заседание запланировано на 28 января.

Последнее заседание по делу пары прошло 27 октября. До этого руферы прибыли в суд в Нью-Йорке в сентябре. Тогда заседание длилось около пяти минут. Во время разговора адвокат Сергея Кузнецова и Ангелины Николау обратился к судье с просьбой назначить следующее слушание на 27 октября. Судья согласилась. Это был единственный вопрос, который обсуждался на заседании. Пара прибыла в суд в белых футболках с изображением бронежилета и надписью Peace. Сами россияне назвали свой поступок "крайне опасным". Они призвали всех не повторять преступные действия.

Ситуация с руферами является "обычным бытовым случаем", отметил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. Он уточнил, что судит об этом по публикациям из СМИ. Григорий Лукьянцев счел инцидент "банальным несоблюдением законодательства" Соединенных Штатов. Он напомнил, что доступ к шпилю небоскреба запрещен.