Получивший российскую онковакцину пациент закончил лечение: какие результаты

Академик Гинцбург: онковакцина успешно сработала на первом пациенте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России успешно тестируют отечественную онковакцину. На первом пациенте препарат сработал. Получивший вакцину человек уже закончил лечение. Такими данными поделился Герой Труда России, научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он дал подробный комментарий "Газете.ру".

Академик сообщил, что у вакцинированного пациента ушли метастазы. Он уже четыре месяца живет без заболевания. Состояние здоровья пациента хорошее.

"Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц. Глава "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик Андрей Каприн делает ему детальную компьютерную томографию - с очень высоким разрешением", - проинформировал Александр Гинцбург.

Академик пояснил, что у пациента проверяют лимфоузлы и проводят полное исследование. К настоящему моменту никаких проблем не обнаружено.

"Уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили", - поделился научный руководитель Центра имени Гамалеи.

Пациент будет оставаться под наблюдением врачей в течение трех лет. На этом врачебная помощь будет завершена.

Александр Гинцбург уточнил, что онковакцина была разработана на основе технологии мРНК. Она способна настроить иммунную систему так, что она сама будет уничтожать опухоль и метастазы. Академик подчеркнул, что для каждого отдельного пациента создается индивидуальный препарат.

Доктор медицинских наук Игорь Решетов сообщил, что в мире активно ведутся разработки лечебных мРНК-вакцин против рака. Профессор признал, что научным прорывом эти исследования пока назвать нельзя. Он состоится, когда будет собрана доказательная база, которая подтвердит эффект применения. Игорь Решетов отметил, что весь мир живет надеждой на возможность излечения от онкологических заболеваний. При этом пока нет препарата, подходящего каждому пациенту. Новая технология базируется на персонализированном изучении генетического портрета опухоли, в том числе поведенческого портрета. Это правильный подход, но не панацея, заключил профессор.

По мнению онколога Минздрава Андрея Каприна, онкология достигла колоссального прогресса за последние десятилетия. Эта сфера развивается за счет появления новых методов диагностики и лечения рака.