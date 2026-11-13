В ГД рассказали о льготах по имущественным налогам для некоторых категорий россиян

Россиянам напомнили о налоговых льготах для некоторых категорий граждан. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Некоторые россияне, которым положены льготы по имущественным налогам, не знают об этом. Депутат Госдумы Амир Хамитов перечислил эти категории граждан.

«Многие граждане даже не подозревают, что имеют право на льготы по имущественным налогам. Между тем государство предусмотрело такую поддержку для целого ряда категорий. Например, пенсионеры, предпенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на налоговые льготы», - сказал он РИА Новости.

Депутат напомнил, что льгота может не быть учтена автоматически и посоветовал в таких случаях обращаться в налоговую инспекцию.

Ранее Соцфонд РФ заявил, что предоставляет около 40 мер поддержки на детей.

Напомним, россиянки смогут получить более миллиона в качестве материнского капитала при рождении второго ребёнка при условии, что семья не получала маткапитал на первого малыша.

Тем временем депутат Бессараб напомнила о малоизвестных федеральных и региональных льготах.