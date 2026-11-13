Оформить документально: в Кремле заявили о необходимости заверить нерасширение НАТО на восток

Песков: РФ уже обещали, что НАТО не будет расширяться на восток Фото: REUTERS.

Западные политики уже обманывали Москву, обещая не расширять Североатлантический альянс на восточные страны. В итоге после данного утверждения в НАТО вошли минимум пять государств на востоке Европы. Москва не может верить в словесные договоренности. России уже обещали нерасширение НАТО. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

Он заявил, что подобные обещания должны быть оформлены документально. Иначе история с ложными заявлениями может повториться.

"Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на восток", - напомнил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков назвал такие нюансы важными. За подобными заявлениями должны стоять какие-то действия, констатировал он. Они в свою очередь будут задокументированы.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что НАТО обманула Москву с обещанием не расширяться на восток. После распада Советского Союза определенные силы в альянсе восприняли произошедшее как возможность не включать РФ в общую систему европейского сотрудничества, напомнил глава государства. По его словам, Запад пошел по пути дальнейшего расширения Североатлантического альянса вместо нацеленности на безопасность. Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона указывала руководству НАТО на прежние договоренности, однако ее позицию не учитывали.

Глава государства отметил, что советские власти вели переговоры о возможном прямом членстве СССР в альянсе. Тогда стало ясно, что Москву в НАТО не ждут, резюмировал президент. Владимир Путин обратил внимание на продвижение военной инфраструктуры блока к российским границам. Это вызывает озабоченность, заявил политик.

На Западе считают, что в НАТО должны отказаться от дальнейшего расширения на Восток для достижения мира. Американский экономист Джеффри Сакс подчеркнул, что об этом альянсу следует объявить публично. Украина и Грузия, а также любые другие страны по соседству с Россией не должны вступать в НАТО, считает экономист. Он полагает, что Западу в целом следует признать нейтральный статус Украины.