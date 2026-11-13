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НовостиОбщество13 ноября 2026 3:23

Азаров раскрыл, что нужно Украине для продолжения существования

Азаров: Украине понадобятся миллионы мигрантов для продолжения существования
Мария ПАВЛОВА
Азаров заявил, что Украине понадобятся миллионы мигрантов для поддержания существования.

Азаров заявил, что Украине понадобятся миллионы мигрантов для поддержания существования.

Фото: REUTERS.

Украине необходимы несколько миллионов мигрантов для поддержания существования страны. Такое мнение высказал бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

«Недавно правительство Украины издало специальное распоряжение о том, что создает комиссию, специальный комитет, который будет заниматься привлечением 8,5 млн мигрантов», - сказал Азаров ТАСС.

Бывший премьер-министр высказал сомнение в том, что руководство Украины имеет возможность расселить такое количество мигрантов, предоставить им рабочие места и дать социальные гарантии.

Ранее кандидат социологических наук Кузнецов сделал прогноз, что через 20–30 лет Украина перестанет существовать как самостоятельное государство.

В то же время журналист Такер Карлсон считает, что существование Украины может прекратиться уже через десять лет. При этом в перспективе и коренное население Украины может быть замещено представителями других наций, прогнозирует он.