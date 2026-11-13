Российский пенсионер забыл о пачке лотерейных билетов: через несколько месяцев он был ошеломлён

Пенсионер забыл о купленных лотерейных билетах на месяцы, а потом получил 10 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Петербургский пенсионер выиграл крупную сумму в моментальную лотерею, однако узнал об этом только спустя несколько месяцев после приобретения билетов. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея».

Сообщается, что выигрыш составил 10 миллионов рублей. Пенсионер не получил его сразу потому, что забыл о пачке лотерейных билетов, купленных по случаю дня рождения.

При этом выигрыш пришёлся весьма кстати, так как некоторое время назад мужчина остался без жилья.

«У меня сгорело жилье, а сейчас появился шанс купить недвижимость. Уже надоело снимать. Если получится, то возьму квартиру в Петербурге, если нет – где-то подальше», - рассказал он.

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