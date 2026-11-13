В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Севастополе 13 ноября ввели временные ограничения электроснабжения: электричество будут подавать по графику «два часа через шесть». Об этом сообщили в компании «Севастопольэнерго» в канале на платформе MAX.

По данным предприятия, решение принято по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления. Ограничения необходимы, чтобы устранить перегрузку электросетей за пределами региона и не допустить аварии в энергосистеме.

Согласно опубликованному графику, до 08:00 по московскому времени должна была работать первая очередь, остальные очереди частично отключили. Энергетики назвали введенные меры вынужденными.

Ранее KP.RU сообщал, что 9 ноября в Севастополе уже вводили режим временного ограничения электроснабжения. Энергетики также объяснили решение необходимостью снять перегрузку электросетей за пределами города и предотвратить аварию в энергосистеме.