Россиянам напомнили о штрафах за инвазивные растения на участках: какие сорняки нужно уничтожать

Россиянам напомнили о штрафах до 700 тысяч рублей за лох узколистный на участке. Фото: K. Wagner/Global Look Press

Россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей за растущий на участках лох узколистный, который с 1 марта этого года внесен в список опасных инвазивных растений. Лох узколистный может сильно разрастаться, вытесняя при этом другие растения. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте официального интернет-портала правовой информации, пишет «Газета.ру».

Кроме того, в списке инвазивных растений значатся борщевик Сосновского, недотрога железконосная, клен ясенелистный и другие растения.

Если владельцы земельных участков не будут уничтожать эти растения на своей земле, придется платить штраф: физлицам - до 50 тысяч рублей, организациям придется раскошелиться на 700 тысяч рублей.

Ранее сайт KP.RU сообщил, какие штрафы и какие за сорняки на участке предусмотрены в 2026 году в России.