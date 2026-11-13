«Я очень торопилась»: медсестра вручила в подарок носки пациенту с ампутированными ногами

Медсестра по ошибке подарила безногому ветерану носки в честь праздника. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Сотрудница больницы США поделилась на платформе Reddit неловкой историей о том, как из-за сильной спешки на рабочем месте вручила праздничный подарок пациенту с ампутированными ногами, не подумав о его уместности.

По словам девушки, публикующей посты под ником Withlove2001, инцидент произошел в День ветеранов, когда она быстро обходила палаты, чтобы поздравить бывших военнослужащих. Забежав в очередную комнату, где находились двое пациентов, медсестра поспешила раздать им заранее подготовленные сувениры.

«Я очень торопилась, забегала в каждую палату, поздравляла и мчалась дальше... Подошла ко второму ветерану, произнесла поздравление и отдала пару носков в цветах американского флага. Он был инвалидом с ампутированными обеими конечностями», — призналась автор публикации.

Осознав свою ошибку, девушка на мгновение растерялась, однако не стала забирать подарок или извиняться, а поспешно покинула палату. Позже она рассказала о случившемся коллегам, после чего стала объектом их постоянных шуток.

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