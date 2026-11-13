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НовостиОбщество13 ноября 2026 5:46

Четыре рабочих дня вместо пяти: кто в России может получить дополнительный выходной

Черногаев перечислил сферы труда, которые можно перевести четырёхдневку
Анна АДАМАЙТЕС
Черногаев перечислил сферы труда, которые можно перевести четырёхдневку

Черногаев перечислил сферы труда, которые можно перевести четырёхдневку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал сферы, в которых сотрудники могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. По его оценке, такой график прежде всего подходит для проектной, аналитической и IT-деятельности, где результат зависит не от времени присутствия в офисе, а от производительности труда.

Черногаев сказал РИА Новости, что сокращенная рабочая неделя возможна также для части административных и инженерных работников. Кроме того, перейти на нее могут сотрудники производств, где автоматизация позволяет выпускать прежний объем продукции за меньшее время. По мнению главы ФНПР, часть эффекта от повышения производительности следует направлять на улучшение условий труда.

При этом на предприятиях с непрерывным циклом производства такой переход затруднен. Речь идет, в частности, об энергетике, металлургической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также о сферах, где требуется круглосуточное обслуживание.

Ранее экономист Алексей Зубец допустил переход на четырехдневную неделю для офисных сотрудников и тех, кто работает удаленно. По его словам, такой график возможен при сохранении прежней производительности труда.