Средства ПВО РФ уничтожили почти 1,2 тысячи украинских БПЛА за ночь Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 1 198 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом 13 ноября, в пятницу, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства РФ, атака противника продолжалась с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября по московскому времени. Киевские беспилотники были успешно сбиты российской армией над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Черным морем.

Также KP.RU сообщал, что в ночь на 13 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО перехватили дроны над Ростовом, Аксайским и Азовским районами, однако падение обломков привело к повреждениям жилых домов, автомобилей и возгораниям.