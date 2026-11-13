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НовостиПолитика13 ноября 2026 6:10

Средства ПВО РФ уничтожили почти 1,2 тысячи украинских БПЛА за ночь

Средства противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали вражеские беспилотники в течение ночи
Анна АДАМАЙТЕС
Средства ПВО РФ уничтожили почти 1,2 тысячи украинских БПЛА за ночь

Средства ПВО РФ уничтожили почти 1,2 тысячи украинских БПЛА за ночь

Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 1 198 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом 13 ноября, в пятницу, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства РФ, атака противника продолжалась с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября по московскому времени. Киевские беспилотники были успешно сбиты российской армией над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Черным морем.

Также KP.RU сообщал, что в ночь на 13 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО перехватили дроны над Ростовом, Аксайским и Азовским районами, однако падение обломков привело к повреждениям жилых домов, автомобилей и возгораниям.