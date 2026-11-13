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НовостиОбщество13 ноября 2026 6:29

Ниже 57 градусов — повод для перерасчета: в Госдуме объяснили, как добиться снижения платы за недостаточно горячую воду

Депутат Якубовский: за недостаточно горячую воду можно получить перерасчет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Якубовский: за недостаточно горячую воду можно получить перерасчет

Депутат Якубовский: за недостаточно горячую воду можно получить перерасчет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Собственники квартир имеют право на перерасчет платы за горячее водоснабжение, если температура воды из крана в дневное время опускается ниже 57 градусов, а ночью — ниже 55 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

По словам парламентария, по нормативам температура горячей воды в многоквартирных домах должна находиться в диапазоне от 60 до 75 градусов, однако законом допускаются отклонения до трех градусов днем и до пяти градусов в период с полуночи до пяти утра. При выходе показателей за эти пределы размер оплаты снижается.

«За каждые три градуса отклонения сверх допустимого предела плата снижается на 0,1% за каждый час нарушения. Если же температура горячей воды опускается ниже 40 градусов, за соответствующий период ее потребления применяется тариф на холодную воду», — пояснил депутат.

Для оформления перерасчета Якубовский рекомендовал обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, зарегистрировать заявку и потребовать проведения замеров с составлением официального акта. Проверка должна быть организована не позднее чем через два часа после обращения, если жилец не согласовал иное время.

На основании составленного акта собственник может потребовать перерасчет у управляющей или ресурсоснабжающей организации. При необоснованном отказе или игнорировании проблемы следует обратиться в государственную жилищную инспекцию или надзорные органы.

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