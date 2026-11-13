Один из самых известных киллеров России снова женился за решёткой: кто стал избранницей Лёши Солдата

Шерстобитов (справа) отбывает 23-летний срок за 12 убийств и покушений. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Один из самых известных киллеров 90-х 59-летний Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, женился на 48-летней Юлии. Об этом 13 ноября сообщила Baza.

Известно, что новая избранница киллера раньше работала в Социальном фонде России, а теперь трудится в московской строительной компании. Это уже второй брак Шерстобитова во время заключения.

Шерстобитов отбывает 23-летний срок за 12 убийств и покушений. Освободиться он должен в 2029 году. В "лихие" он был киллером орехово-медведковской организованной преступной группировки. Среди его жертв — криминальный авторитет Отари Квантришвили.

Лёшу Солдата нередко называют "самым обаятельным киллером России". Свое прозвище он получил благодаря внешности, спокойной манере общения и интервью федеральным телеканалам. Находясь в заключении, он также начал писать книги и стихи и приобрел поклонниц.

Ранее KP.RU рассказывал, что в 2016 году Алексей Шерстобитов женился в колонии на Марине Сосенко — бывшей супруге телеведущего Сергея Дружко. "Солдатом" киллера прозвали из-за армейского прошлого. Он вырос в семье кадрового офицера, окончил военное училище железнодорожных войск и дослужился до звания старшего лейтенанта внутренних войск.