Нидерланды запросили у США ракеты AIM-9X Sidewinder, которые ранее давали Киеву. Фото: Tom Demerly/Global Look Press

Нидерланды в 2026 году запросили у Соединенных Штатов до 479 ракет AIM-9X Sidewinder, которые ранее Вашингтон активно передавал Украине. Сумма заказа составила 360 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документы Пентагона сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот тип вооружений подходит для использования в системах ПВО.

Ранее король государства Виллем-Александр в ходе визита на нидерландскую военную базу в провинции Лимбург заявил, что Нидерланды обязаны «вооружиться до зубов» для того, чтобы жить мирно и безопасно. Он подчеркнул, что раньше нидерландцы считали свободу и мир естественным состоянием, но украинский кризис и другие глобальные конфликты ясно продемонстрировали обратное.

До этого сообщалось, что парламент Нидерландов одобрил резолюцию, предусматривающую возможное размещение миротворцев на Украине при условии заключения перемирия.