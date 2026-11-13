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НовостиВ мире13 ноября 2026 6:36

Нидерланды запросили у США ракеты AIM-9X Sidewinder, которые ранее давали Киеву

Американские ракеты AIM-9X Sidewinder пошли мимо Украины в Нидерланды
Анастасия СУТОРМИНА
Нидерланды запросили у США ракеты AIM-9X Sidewinder, которые ранее давали Киеву. Фото: Tom Demerly/Global Look Press

Нидерланды запросили у США ракеты AIM-9X Sidewinder, которые ранее давали Киеву. Фото: Tom Demerly/Global Look Press

Нидерланды в 2026 году запросили у Соединенных Штатов до 479 ракет AIM-9X Sidewinder, которые ранее Вашингтон активно передавал Украине. Сумма заказа составила 360 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документы Пентагона сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот тип вооружений подходит для использования в системах ПВО.

Ранее король государства Виллем-Александр в ходе визита на нидерландскую военную базу в провинции Лимбург заявил, что Нидерланды обязаны «вооружиться до зубов» для того, чтобы жить мирно и безопасно. Он подчеркнул, что раньше нидерландцы считали свободу и мир естественным состоянием, но украинский кризис и другие глобальные конфликты ясно продемонстрировали обратное.

До этого сообщалось, что парламент Нидерландов одобрил резолюцию, предусматривающую возможное размещение миротворцев на Украине при условии заключения перемирия.