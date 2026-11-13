Дыра в 404 млрд долларов: дефицит бюджета США взлетел в 15 раз и обновил исторический рекорд

Дефицит федерального бюджета США вырос почти в 15 раз и побил рекорд Фото: REUTERS.

Дефицит федерального бюджета США в октябре 2026 года, ставшим первым месяцем нового 2027 финансового года, увеличился почти в 15 раз по сравнению с сентябрем (с 27 млрд до 404 млрд долларов), достигнув исторического максимума для этого месяца. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов США.

В годовом выражении разрыв между доходами и расходами вырос на 120 млрд долларов, или на 42%. Даже с учетом календарных корректировок, связанных с переносом ноябрьских социальных выплат на октябрь, дефицит составил бы 285 млрд долларов, что на 94 млрд долларов (49%) превышает показатель октября прошлого года.

Основные причины бюджетного дефицита - снижение доходов казны и рост расходов. Доходы сократились на 9% до 369 млрд долларов. Таможенные сборы упали на 39% до 19,2 млрд долларов после введения тарифов Трампом. Подоходный налог снизился на 36% до 51 млрд долларов из-за отложенных платежей от жителей Калифорнии после лесных пожаров 2024 года.

Расходы федерального бюджета в октябре, напротив, выросли на 12%, достигнув рекордных 773 млрд долларов. Военные траты увеличились на 30% (28 млрд долларов) из-за отложенных выплат после прошлогоднего шатдауна. Расходы Министерства сельского хозяйства выросли на 80% (14 млрд долларов) из-за выплат фермерам.

По итогам предыдущего 2026 финансового года, завершившегося 30 сентября, совокупный дефицит бюджета США составил почти 2 трлн долларов, обновив пятилетний максимум.

Напомним, президент США Дональд Трамп положительно оценивал введенные США тарифы в отношении других стран, утверждая, что бюджет государства значительно увеличился.