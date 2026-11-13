В Госдуме готовят закон об иерархии традиционных ценностей Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В России ведется подготовка законопроекта о патриотическом воспитании и гражданском просвещении, который закрепит иерархию традиционных ценностей, обозначенных в соответствующем указе главы государства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева.

По словам представителя Кремля, документ призван детально раскрыть перечень ценностей из президентского указа №809. К числу базовых ориентиров Харичев отнес патриотизм, преемственность поколений и ответственность за судьбу Отечества.

Как пояснил начальник управления, разработке инициативы предшествовала серия семинаров администрации президента с участием историков и философов. По итогам обсуждений специалисты выделили 56 исторических особенностей российского народа со времен Киевской Руси до современности. На базе этих выводов был сформулирован цивилизационный код, ключевыми элементами которого названы вера (служение высокой цели), Родина, правда, воля (свобода выбора) и семья.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единство народов и синергию культур традиционными ценностями РФ.