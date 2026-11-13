Румыния собралась защищать Черное море, работы уже идут: министр обороны рассказал, что происходит Фото: Олег УКЛАДОВ.

Румыния приступила к созданию европейского хаба безопасности в Черном море. Об этом сообщил министр обороны страны Штефан-Раду Опря в интервью телеканалу Digi24.

По словам главы военного ведомства, проект предусматривает создание двух командных центров — в румынской Констанце и болгарской Варне. Работы уже начались, причем румынскую часть инфраструктуры рассчитывают завершить в ближайшие месяцы.

«Работы уже идут. Командный центр в Румынии, думаю, будет готов через несколько месяцев», — заявил Опря.

Министр уточнил, что деятельность центра в Констанце будет координировать МВД Румынии через береговую охрану. Это связано с тем, что основная работа развернется в экономической зоне, где полномочия оборонного ведомства ограничены. При этом военные будут оказывать необходимую поддержку.

Ожидается, что создание хаба позволит улучшить наблюдение за обстановкой в Черном море и обмен информацией между странами.

Ранее Румыния запросила у НАТО дополнительные средства противовоздушной обороны и радиолокационного контроля после атаки беспилотников на торговое судно вблизи порта Констанца. Власти страны объяснили обращение необходимостью обеспечить безопасность судоходства и защитить прибрежную зону. При этом Бухарест подчеркнул, что придерживается оборонительной стратегии и не намерен вступать в прямой военный конфликт.