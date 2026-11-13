Взрывная конфета убила жителя Индии: мужчина принял шарик с порохом для охоты за сладость и съел его

Мужчина погиб, проглотив конфету со взрывчаткой для убийства кабанов в Индии Фото: REUTERS.

Житель центрального индийского штата Мадхья-Прадеш скончался после того, как по ошибке съел самодельное взрывное устройство, замаскированное под сладость, которое ему передали знакомые. Полиция арестовала двух подозреваемых по обвинению в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает агентство AFP.

Жертвой инцидента стал 35-летний Раджендра Бараутия, представитель местной племенной общины из округа Диндори. Мужчина получил тяжелейшие травмы, когда проглотил приманку, внешне напоминающую популярную индийскую сладость «расгулла» — пропитанный сиропом шарик из теста, который принято есть целиком за один укус. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь, и во вторник он умер в больнице.

«Эту бомбу, которую некоторые местные жители используют для убийства диких кабанов, передали жертве... Нам пока не удалось установить мотив этого убийства, а также то, было ли это ошибкой или шуткой. Расследование все еще продолжается», — сообщила сотрудница полиции округа Диндори Реха Сингх.

По данным правоохранительных органов, подобные смертоносные приманки изготавливаются кустарным способом путем смешивания теста с порохом из петард или фейерверков. Оба задержанных, включая мужчину, непосредственно угостившего погибшего опасным изделием, заключены под стражу.

Тем временем российские военные предупреждают, что в условиях дефицита живой силы украинские войска начали хитрить. Они маскируют бомбы в упаковку из-под шоколада, кофе и сахара.