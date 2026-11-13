Самойловой запретили открывать новый бизнес: что стало причиной ограничений для блогера

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова не сможет открыть новый бизнес в России до сентября 2029 года. Как узнало РИА Новости из данных ФНС, ограничение ввели 24 сентября, и оно рассчитано на три года.

Причиной послужила недостоверная информация, указанная компанией Самойловой ООО Sammy Beauty в ЕГРЮЛ. Речь идёт о неверном адресе. По закону налоговая вправе отказать в регистрации нового бизнеса владельцу или руководителю, если ранее он владел контролирующей долей либо руководил компанией с записью о недостоверности данных.

Помимо Sammy Beauty, у Самойловой есть ещё две фирмы, торгующие одеждой в розницу.

Оксана Самойлова подала иск против бывшего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко), с требованием ограничить его в родительских правах на полгода. Поводом стали события начала июля, когда рэпер устроил стрельбу в своём подмосковном доме. В момент инцидента в доме находились их четверо детей. Сам рэпер все обвинения отрицает, называя сообщения о стрельбе ложью и провокацией. Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака. Ранее Самойлова рассказывала, как рэпер говорил о намерении сделать ей смертельный укол, чтобы никто не понял, от чего она скончалась.